Восьмилетний мальчик упал со спортивного снаряда и сломал руку.

В Коврове накажут детский центр, в котором мальчик сломал руку, играя на спортивном снаряде. Этот частный детский центр открылся сразу после снятия ограничений, там была группа для каждодневного длительного пребывания. Ковровчане радовались такой альтернативе городскому лагерю. В эту группу и ходил Дима 2012 года рождения. Занимаясь на спортивном снаряде, мальчик сорвался и сломал руку, перелом был сложный, операцию делали в Областной клинической больнице. Ковровчане в соцсетях говорят, что это травма была не единственной.Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе расследования было выявлено, что Дмитрий получил травму из-за ненадлежащего контроля со стороны инструкторов семейного спортивно-развлекательного центра.Зампрокурора вынес представления индивидуальному предпринимателю которое тот удовлетворил. С работниками провели инструктаж во избежание подобных случаев. Теперь уже полиция проводит проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ, в рамках которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников семейного спортивно-развлекательного центра.