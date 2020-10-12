8-летний ребенок при посещении центра получил закрытый перелом костей левого предплечья со смещением, упав со спортивного снаряда.

Ковровская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о здоровье несовершеннолетних в семейном спортивно-развлекательным центре «Алиса в стране чудес».Установлено, что 29 июля 8-летний ребенок при посещении центра получил закрытый перелом костей левого предплечья со смещением, упав со спортивного снаряда.В течение нескольких дней он проходил стационарное лечение в ОДКБ города Владимира. Выявлено, что несовершеннолетний получил травму из-за ненадлежащего контроля со стороны инструкторов развлекательного центра.Заместителем прокурора индивидуальному предпринимателю внесено представление, которое удовлетворено, с работниками проведен соответствующий инструктаж.Кроме того, полиция проводит проверку, в рамках которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников детского центра.