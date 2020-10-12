«Ростелеком» и «АльфаСтрахование» запускают совместные онлайн-продажи страховой защиты от несчастного случая для детей и взрослых с возможностью помесячной оплаты «по подписке».

«Ростелеком» и «АльфаСтрахование» запускают совместные онлайн-продажи страховой защиты от несчастного случая для детей и взрослых с возможностью помесячной оплаты «по подписке». Стоимость полиса — от 60 рублей в месяц.Страховая защита оформляется всего за несколько минут на сайте insur.rt.ru, а полис высылается на электронную почту. По программе можно застраховать взрослого, ребенка или всю семью (до двух взрослых в возрасте до 65 лет и двух детей старше трех лет). Полис действует на всей территории России 24 часа в сутки.«Мы продолжаем развивать и расширять линейку страховых продуктов для семьи, которые легко и буквально за пару минут можно оформить на нашем сайте. Теперь страхование от несчастного случая доступно с удобным ежемесячным платежом, что хорошо знакомо и удобно для наших клиентов, которые регулярно вносят абонентскую плату за услуги связи. Оформление полиса полностью проводится в онлайн-режиме, то есть, что важно в текущих условиях, посещать офис не нужно. Обеспечить спокойствие за близких и детей стало намного проще и удобнее для семейного бюджета», — отметила директор проектов офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Ирина Козловская.«Каждый может оказаться в ситуации, когда жизни или здоровью угрожает опасность. Страхование от несчастного случая — надежный способ обеспечить себе спокойствие и финансовую защиту в непредвиденных обстоятельствах. Одно из удобств нашего страхового продукта заключается в том, что его не обязательно оплачивать сразу на год — можно оформить подписку с автопролонгацией, и раз в месяц с банковской карты будет списываться платеж за страховку, размер которого дешевле чашки кофе», — сказала руководитель проекта управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование» Елена Калмыкова.Программа для взрослых покрывает риски повреждений, инвалидности первой и второй группы или смерть в результате несчастного случая, для детей — травмы и госпитализацию в результате несчастного случая. Отказаться от подписки можно в любой момент, позвонив по номеру: 8 800 333 75 57.* * *Группа «АльфаСтрахование» — крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп».Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 99 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Собственные средства Группы составляют 31,7 млрд руб. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих международных и российских рейтинговых агентств: «ВВ+» по шкале Fitch Ratings, «ВВ+» по шкале S&P и «ruАA+» по шкале «Эксперт РА».* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн — IPTV.Дочерняя компания «Ростелекома» — оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.