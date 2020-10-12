Региональный следком просит помощи у жителей Владимирской области. По факту безвестного исчезновения 7-летнего Савелия Роговцева разыскивают водителя автомобиля «синий» Nissan Qashqai и его

Региональный следком просит помощи у жителей Владимирской области. По факту безвестного исчезновения 7-летнего Савелия Роговцева разыскивают водителя автомобиля «синий» Nissan Qashqai и его спутницу. По данным следствия, эта машина проезжала 28 сентября с 12 до 15 часов в селе Горки Камешковского района. Находившиеся в авто мужчина и женщина могут располагать важной для следствия информацией. Хозяина