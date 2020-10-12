В полицию с заявлением обратился гость столицы. По его словам, неизвестные открыто похитили его денежные средства...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве при участии сотрудников Росгвардии задержали двоих подозреваемых в совершении противоправного деяния в отношении гражданина.В ОМВД России по Нагорному району с заявлением обратился гость столицы. По словам заявителя, неизвестные открыто похитили его денежные средства. Ущерб составил около 19 тысяч рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали группу молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Один из них – 22-летний подозреваемый.Как было установлено, заявитель на одном из сайтов знакомств познакомился с девушкой. После непродолжительной переписки они встретились в одной из кальянных. В помещении к паре подошел официант и предложил сделать заказ. Заявитель попросил меню, на что последний сообщил, что заведение открылось недавно, поэтому меню нет, и предложил заказать кальян, фруктовую тарелку и напитки. Не почувствовав подвоха, мужчина согласился. Когда свидание подошло к концу, заявитель попросил счет и был удивлен итоговой суммой, которая составляла практически 19 тысяч рублей! Мужчина попытался разобраться в произошедшем, так как посчитал, что сумма в разы завышена. К беседе подключились неизвестные из числа сотрудников заведения, которые стали запугивать потерпевшего и требовать оплатить заказ. В один из моментов заявитель достал кошелек, в котором было порядка 6 тысяч рублей. Этим воспользовался один из присутствующих и открыто похитил деньги. После этого злоумышленники заставили гражданина проехать с ними до ближайшего банкомата, снять недостающую сумму и отдать им.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Предварительным расследованием установлено, что в действиях подозреваемых усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 163 УК РФ «Вымогательство», в связи с чем уголовное дело было переквалифицировано.В ходе дальнейших мероприятий полицейские задержали второго подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина, ранее работавший охранником в этом заведении. Ему также предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Остальные доставленные в отдел полиции были опрошены по уголовному делу в качестве свидетелей. У полицейских есть все основания полагать, что они и задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний, совершенных на территории столицы.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Расследование уголовного дела продолжается.