12 октября на предприятиях региона погибло двое мужчин.

В воскресенье, 12 октября, на предприятиях во Владимире и в Меленковском районе погибли люди. На улице Гастелло на базе пиломатериалов 27-летний парень разгружал древесину и попал под сорвавшийся груз. В тот же день в Меленковском районе куртку тракториста намотало на карданный вал между трактором и картофельной копалкой. Мужчину затянуло в устройство и он погиб. В следственном управлении следственного комитета по Владимирской области подтвердили данную информацию. В СКР добавили, что 61-летний мужчина не был трудоустроен в хозяйстве официально.По обоим несчастным случаям проводятся доследственные проверки. Следователям предстоит установить, соблюдались ли правила техники безопасности при проведении работ.