Утрата для спорта Владимирской области. На 64 году жизни скоропостижно скончался Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный тренер России, мастер спорта
<a href="https://33live.ru/novosti/12-10-2020-trener-organizator-uchitel-skonchalsya-aleksandr-sergeevich-andreev.html" target="_blank">Тренер, организатор, учитель. Скончался Александр Сергеевич Андреев</a> - Утрата для спорта Владимирской области. На 64 году жизни скоропостижно скончался Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный тренер России, мастер спорта
[url=https://33live.ru/novosti/12-10-2020-trener-organizator-uchitel-skonchalsya-aleksandr-sergeevich-andreev.html]Тренер, организатор, учитель. Скончался Александр Сергеевич Андреев[/url] - Утрата для спорта Владимирской области. На 64 году жизни скоропостижно скончался Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный тренер России, мастер спорта