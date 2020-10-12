Утрата для спорта Владимирской области. На 64 году жизни скоропостижно скончался Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный тренер России, мастер спорта

Утрата для спорта Владимирской области. На 64 году жизни скоропостижно скончался Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Александр Сергеевич Андреев. Александр Сергеевич был одним из создателей во Владимире специализированной детско-юношеской школы по самбо, которая сегодня имеет статус школы Олимпийского резерва. За свою тренерскую карьеру воспитал