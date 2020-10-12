Проблемный дом в микрорайоне Коммунар грозят обесточить из-за долгов застройщика.

Новые заботы для обманутых дольщиков. Проблемный дом в микрорайоне Коммунар грозят обесточить из-за долгов застройщика.Несмотря на то, что дом уже второй год не сдан, на данный момент там проживают девять семей. Они заехали в новостройку по договоренности с застройщиком. Дольщики не взимают пени за просрочку, а он обязался платить за коммунальные услуги. О том, что в доме может погаснуть свет, жители узнали от ресурсоснабжающей организации.Василий Анисимов, участник долевого строительства: «Мы начали испытывать давление со стороны компании "ЭнергосбыТ Плюс". Застройщик задолжал больше миллиона рублей за электроэнергию, которые употребляют живущие в доме семьи. Они ее употребляют по договоренности с застройщиком. Эти жильцы не подают в суд на пени, которые им положены по закону за просрочку сдачи объекта, а застройщик оплачивает все коммунальные услуги. Однако, оказалось, что за свет он не платил. Накопился долг в миллион. Эти деньги должен выплатить "ЭнергосбыТ Плюс" застройщик».Электричество для и так немногочисленных жителей - единственное благо для комфортного проживания. Сумма долга для них неподъемная.Все подробности смотрите в нашем итоговом выпуске «Вестей» в 21.05.