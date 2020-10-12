Он прошел всю войну, был дважды ранен и удостоен звания “Герой Советского Союза”. На стене лицея-интерната №1 появилось граффити с изображением полковника Советской Армии Ивана

Он прошел всю войну, был дважды ранен и удостоен звания “Герой Советского Союза”. На стене лицея-интерната №1 появилось граффити с изображением полковника Советской Армии Ивана Михайловича Гусева. 1 Ведущий: Гусев во главе взвода автоматчиков во время атаки поднялся во весь рост и с возгласом “За Родину!” устремился вперед. 2 Ведущий: За организацию форсирования Днестра Иван