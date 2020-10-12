- Волонтеры отряда Лизы Алерт сворачивают штаб в Камешковском районе и переезжают в Гусь-Хрустальный. В регионе - второй пропавший ребенок.

- Волонтеры отряда Лизы Алерт сворачивают штаб в Камешковском районе и переезжают в Гусь-Хрустальный. В регионе - второй пропавший ребенок.- Люди, которые делают этот мир лучше. Как работает служба Срочной социальной помощи в регионе.- И двенадцать лет со дня гибели Алексея Прокуророва. Во Владимире вспоминают олимпийского чемпиона Калгари.Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 14.25 на канале «Россия». Не пропустите!