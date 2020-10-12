- Беглеца из Гусь-Хрустального района обнаружили, поиски Савелия Роговцева пока безрезультатны. Активисты «Лизы Алерт» сворачивают штаб.
- Беглеца из Гусь-Хрустального района обнаружили, поиски Савелия Роговцева пока безрезультатны. Активисты «Лизы Алерт» сворачивают штаб.
- Помочь всем и каждому. Люди, которые делают этот мир лучше. Как работает служба Срочной социальной помощи?
- И увековечили в граффити. Во Владимире появился уличный портрет Героя Советского Союза.
- Итоги 10 тура ПФЛ, завершение мотосезона и Барт Симпсон на улицах Владимира.
Итоги понедельника корреспонденты «Вестей» подведут в 21.05 на канале «Россия». Не пропустите!