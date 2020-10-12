Он и сегодня - пример для многих лыжников, говорят во Владимирской спортивной школе Олимпийского резерва №3.

В выходные во Владимире вспоминали выдающегося земляка, легендарного спортсмена, лыжника-биатлониста Алексея Прокуророва. Он трагически погиб 10 октября 2008 года. Стал жертвой ДТП с участием пьяного водителя.Легенда лыжного спорта, олимпийский чемпион Алексей Прокуроров! Он и сегодня - пример для многих лыжников, говорят во Владимирской спортивной школе Олимпийского резерва3. По словам тренера Олега Канточкина: "даже покорив все спортивные вершины, Прокуроров оставался настоящим". Своим.Олег Канточкин, тренер-преподаватель отделения лыжных гонок СДЮШОР3 г. Владимира: «Он был не только великим спортсменом, это был очень скромный человек. И он всегда советовался с товарищами, общались, обменивались мнениями, и даже спрашивал совета - всё ли так я делаю?»На счету Алексея Прокуророва золотые медали за победы на различных дистанциях. Он выступал за СССР и за Россию на Олимпийских играх. В составе советской сборной Алексей завоевал "золото" в 1988 году, а в 1997 году стал чемпионом мира по лыжным гонкам уже как представитель Российской Федерации. И все благодаря упорству и воле к победе. Тренировался спортсмен в любую свободную минуту. Так, многие владимирцы видели Алексея на лыжне в парке "Дружба".Наталья Петрушова, жительница г. Владимира: «Один раз был такой случай... Еду, просто тренируюсь и кричат мне: "Лыжню! Лыжню!". Отошла, уступила. И смотрю впереди меня Алексей Прокуроров. Вернее я ещё не знала, что Алексей. Просто промчался человек в костюме, в котором выступал на Олимпиаде. И тут сразу поняла, ну как же так... Было очень интересно. Вот такое впечатление осталось».Тепло вспоминают Алексея Прокуророва и в нашей редакции. Более 20 лет назад с ним вышла программа "Здесь и сейчас". Вёл её наш коллега - журналист Валерий Скорбилин.Алексей Прокуроров, олимпийский чемпион по лыжным гонкам: «Лыжный спорт - этот вид спорта для зрелых людей, для выносливых. Не с юношескими мышцами. Скорее, для тех, кому за 30. Но человек должен сформироваться не только физически, психологически тоже. Опыт должен быть».Этому он учил и своих воспитанниц. По окончании спортивной карьеры Прокуроров стал тренером женской национальной сборной. 10 октября 2008 года Алексей Прокуроров трагически погиб. Его сбил пьяный водитель недалеко от автовокзала. Легенде спорта было всего 44 года.Юлия Шувалова, Мария Платанюк, Александр Чернышёв"Вести-Владимир"