Задержали злоумышленника только после совершения третьего преступления.
В начале октября в полицию Владимира поступило сообщение о хищении 11 000 рублей из одного из баров города, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Злоумышленник воспользовался отсутствием внимания со стороны сотрудников заведения, забрал деньги из кассы и скрылся.
Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. В содеянном злоумышленник сознался. Денежные средства он успел потратить на личные нужды.
В дальнейшем установлена причастность фигуранта к иным имущественным преступлениям, совершённым на территории областного центра.
В середине сентября злоумышленник, разбив окно, проник в складское помещение, расположенное на одном из рынков, и похитил морепродукты на сумму 45 000 рублей. Спустя две недели он угнал автомобиль во Владимире, но был остановлен сотрудниками полиции.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 166 УК РФ (угон).
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.