Задержали злоумышленника только после совершения третьего преступления.

В начале октября в полицию Владимира поступило сообщение о хищении 11 000 рублей из одного из баров города, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Злоумышленник воспользовался отсутствием внимания со стороны сотрудников заведения, забрал деньги из кассы и скрылся.Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. В содеянном злоумышленник сознался. Денежные средства он успел потратить на личные нужды.В дальнейшем установлена причастность фигуранта к иным имущественным преступлениям, совершённым на территории областного центра.В середине сентября злоумышленник, разбив окно, проник в складское помещение, расположенное на одном из рынков, и похитил морепродукты на сумму 45 000 рублей. Спустя две недели он угнал автомобиль во Владимире, но был остановлен сотрудниками полиции.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 166 УК РФ (угон).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.