В форуме примут участие более 50-ти предприятий Владимира и области.
16 октября 2020 года во «Владимирском Экспоцентре» (ул. Батурина, д. 35) Центр оказания услуг «Мой бизнес» и Торгово-промышленная палата Владимирской области при поддержке Администрации Владимирской области проводят форум «ВЛАДИМИРСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 2020».
В рамках форума состоится пленарное заседание, в работе которого примут участие руководители экономического блока администрации области, федеральные эксперты, а также представители агропромышленного и туристического бизнеса, предприятий народно-художественных промыслов региона. В деловой программе форума пройдут заседания круглых столов «Агропромышленный комплекс. Стратегии продвижения продукции» и «Маркетинг территории как ключевой инструмент развития предпринимательства в сфере туризма и НХП» В программе мероприятия запланировано награждение предприятий благодарственными письмами и памятными подарками. Работа Форума будет сопровождаться выставкой, которая позволит ознакомиться с продукцией агропромышленных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, объектами туристской инфраструктуры, предприятий и мастеров НХП, пройдут мастер-классы.
В форуме примут участие более 50-ти предприятий Владимира и области, совместные решения бизнеса и власти, выработанные в процессе прямого диалога лягут в основу определения стратегии развития экономики региона.
Оргкомитет форума: тел./факс (4922) 55-00-55, 43-14-49
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