Совместно подготовленное видеообращение опубликовано на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области и Отделения по Владимирской области Главного управления центрального Банка РФ по ЦФО продолжают работу по информированию граждан о преступлениях, совершаемых с использованием IT-технологий, дистанционных мошенничествах и хищениях с применением инструментов социальной инженерии, а также о методах защиты от них. Накануне в пресс-центре УМВД России по Владимирской области состоялась встреча сотрудников полиции и специалистов банка, в рамках которой организована видеозапись беседы, доступной для просмотра всем пользователям сайта УМВД России по Владимирской области.Начальник отдела по противодействию мошенничествам УУР УМВД России по Владимирской области Ярослав Лазарев отметил, что в органы внутренних дел региона в текущем году поступило более 2200 сообщений о кражах и мошенничествах, совершённых с использованием сети Интернет. В большинстве случаев злоумышленники представлялись работниками службы безопасности банка, в котором обслуживается потерпевший, должностными лицами различных ведомств, похищали деньги под видом получения выплаты компенсации и т.д. Ярослав Лазарев сделал акцент на масштабной работе по пресечению фактов мошенничества и профилактике, проводимой сотрудниками полиции в тесном взаимодействии с представителями банковской сферы, отметив положительные примеры деятельности по данному направлению.Эксперт отдела безопасности Отделения по Владимирской области Главного управления центрального Банка РФ по ЦФО Евгений Гаврилюк в своем выступлении обратился к гражданам с напоминанием о необходимости сохранять бдительность и не поддаваться панике в случае поступления звонка, якобы, от сотрудника банка. Специалист отметил, что владельцы банковских карт чаще всего сами сообщают мошенникам полные реквизиты, а также пароли и коды из СМС, которые банки присылают для подтверждения операций. Также эксперт рассказал, что в последнее время кибермошенники предпринимают попытки похищать деньги с банковских депозитов. Чтобы избежать финансовых потерь, лучше всего не вступать в диалог, а прервать разговор и связаться с банком по официальному номеру телефона.Подводя итог мероприятия, спикеры отметили, что только совместные усилия по противостоянию киберпреступности и профилактическая работа помогут уберечь сбережения простых граждан от посягательств со стороны мошенников.