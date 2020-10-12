Совместно подготовленное видеообращение опубликовано на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.
Сотрудники УМВД России по Владимирской области и Отделения по Владимирской области Главного управления центрального Банка РФ по ЦФО продолжают работу по информированию граждан о преступлениях, совершаемых с использованием IT-технологий, дистанционных мошенничествах и хищениях с применением инструментов социальной инженерии, а также о методах защиты от них. Накануне в пресс-центре УМВД России по Владимирской области состоялась встреча сотрудников полиции и специалистов банка, в рамках которой организована видеозапись беседы, доступной для просмотра всем пользователям сайта УМВД России по Владимирской области.
Начальник отдела по противодействию мошенничествам УУР УМВД России по Владимирской области Ярослав Лазарев отметил, что в органы внутренних дел региона в текущем году поступило более 2200 сообщений о кражах и мошенничествах, совершённых с использованием сети Интернет. В большинстве случаев злоумышленники представлялись работниками службы безопасности банка, в котором обслуживается потерпевший, должностными лицами различных ведомств, похищали деньги под видом получения выплаты компенсации и т.д. Ярослав Лазарев сделал акцент на масштабной работе по пресечению фактов мошенничества и профилактике, проводимой сотрудниками полиции в тесном взаимодействии с представителями банковской сферы, отметив положительные примеры деятельности по данному направлению.
Эксперт отдела безопасности Отделения по Владимирской области Главного управления центрального Банка РФ по ЦФО Евгений Гаврилюк в своем выступлении обратился к гражданам с напоминанием о необходимости сохранять бдительность и не поддаваться панике в случае поступления звонка, якобы, от сотрудника банка. Специалист отметил, что владельцы банковских карт чаще всего сами сообщают мошенникам полные реквизиты, а также пароли и коды из СМС, которые банки присылают для подтверждения операций. Также эксперт рассказал, что в последнее время кибермошенники предпринимают попытки похищать деньги с банковских депозитов. Чтобы избежать финансовых потерь, лучше всего не вступать в диалог, а прервать разговор и связаться с банком по официальному номеру телефона.
Подводя итог мероприятия, спикеры отметили, что только совместные усилия по противостоянию киберпреступности и профилактическая работа помогут уберечь сбережения простых граждан от посягательств со стороны мошенников.