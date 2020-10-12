Новогодний дизайн должен отвечать определенным требованиям.

К Новому году многие стремятся как можно интереснее и ярче украсить свою территорию, здания, входы, город преображается и сверкает огнями. Как сообщили в мэрии областного центра, уже установлены требования к праздничному оформлению фасадов и витрин, которые разработал МКУ «Управление наружной рекламы».Они касаются не только технических правил, но и дизайна как такого. Например, для витрин нужно использовать аппликации преимущественно белого цвета, свето-динамические и декоративные элементы, елки, надувные фигуры, объемно-пространственные конструкции. У больших торговых центров должны быть украшены фасады и прилегающие территории, деревья тоже можно украшать.Минимальная конструкция - это гирлянда, отдельные световые и декоративные элементы, аппликации в витринах.Более обширные, с живыми елями, свето-динамическими гирляндами и декоративными элементами - это стандарт.Ну а если по-максимуму, то можно подключить и световые фигуры, светодиодные панно.Срок установки украшени: с 15 ноября по 1 декабря. Убрать их надо будет успеть с 20 по 31 января.