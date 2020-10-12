В Гусь-Хрустальном вынесен приговор бывшему судебному приставу.

Бывший судебный пристав-исполнитель С., работая в городе Гусь-Хрустальном, вела пять исполнительных производств Она брала с должников деньги для погашения задолженности по исполнительским сборам в общей сумме более 150 тыс. рублей. Все эти средства она должна была внести на специальный счет в казначействе, но не сделала этого.В ходе следствия обнаружилось, что она скрыла исполнительные листы, выданные на основании решений судов о взыскании с обвиняемой задолженности по кредитным договорам на общую сумму около 470 тыс. рублей.За эти нарушения суд, опираясь на ч.3 ст. 160, ч.1 ст. 285 УК РФ (присвоение и злоупотребление полномочиями, назначил обвиняемой наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 60 тыс. рублей. Также С. Не сможет работать на государственной службе 2 года 6 месяцев.