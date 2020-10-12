Инициатива проекта принадлежит нашим неравнодушным землякам.

Лишь только безумец верит, что ему под силу изменить мир, и поэтому меняет его", - говорил Стив Джобс. Эксперты Общероссийского народного фронта презентуют новый социальный проект. Он будет помогать всем нуждающимся. Инициатива проекта принадлежит нашим неравнодушным землякам.Служба срочной социальной помощи с единым федеральным коротким номером "128" - почти такая же служба спасения, как и "112". Разница в том, что на помощь в вашей сложной жизненной ситуации придут неравнодушные люди из общественных, некоммерческих организаций и волонтеры. Инициатива создания центра в Киржаче принадлежит активистам фонда "Близкие люди" и Центру защиты материнства "Мамин домик". Предполагалось, что проект реализуют только во Владимирской области. Однако благодаря Общероссийскому народному фронту инициативу подхватили во всех регионах ЦФО.Арина Серавкина, соруководитель колл-центра СССП «218»: «Самые активные регионы - это Ивановская область, Брянская область. Идут звонки с Ярославской области, с Костромской, с Калужской, с Рязанской. Очень много идёт звонков. Звонят и женщины с детьми, и женщины, у которых мужья потеряли работу, и малоимущие одинокие мамы и наши маломобильные и пожилые люди. Это честная служба. Она будет очень народная, она будет настоящая, она будет всегда и никогда не перестанет работать».Служба соцпомощи работает по принципу "человеку нужен человек". Каждый звонок передается конкретному сотруднику. Дальше оператор находит профильную некоммерческую организацию в своем регионе. НКО отрабатывает обращение и оказывает помощь, которая предполагает выезд на место и дальнейшую опеку.Кристина Маганова - мать 4 детей. Она координирует работу с семьями почти десять лет. Когда-то ей тоже помог Центр защиты материнства "Мамин домик". Этому оператору виднее, как никому другому, в чем нуждается многодетная семья.Кристина Маганова, координатор по работе с семьями СССП «218»: «Первоначально я общаюсь с семьей. Везу им ту помощь, которую они просили. Мы её собираем. Потом на месте я уже определяю сама, уже смотрю, в чем нуждается семья. Зачастую мамы не всегда просят всю ту помощь, которая им нужна. Некоторые стесняются, некоторые сами не понимают, в чем они нуждаются. На месте мы уже разговоримся, посидим, пообщаемся с детками. Посмотрю их обстановку, как кто живет. И уже начинаем понимать, в чем они нуждаются конкретно. Кому-то надо обои поклеить, а это не говорят, у кого-то органы опеки хотят детей забрать».Татьяна Макарова - одна из тех, кому центр продолжает оказывать поддержку. Её дочь умерла на третьи сутки после родов, оставив Татьяне новорожденную Ярославу и ещё трех сыновей. Кроме того, на плечах женщины лежала забота о прикованном к кровати муже. В службу "128" скорей всего обратились её знакомые. Кто были эти доброжелатели, опекун до сих пор не знает.Татьяна Макарова, опекун 4 детей: «За короткий срок они собрали необходимую мне помощь. Для новорожденной это было детское питание, лекарства, одежда, памперсы. Для мужа так же привезли памперсы, мази, крема, многое другое. Для Матвея привезли игрушки, школьные принадлежности. Для более старшего внука привезли ноутбук».В службу срочной соцпомощи поступает около двадцати звонков в день. За три с небольшим месяца были рассмотрены более 2-х тысяч обращений. В шестидесяти двух процентах случаев людям нужна была срочная помощь. Однако центр принимает совершенно разные просьбы. Например, во время съемок на номер 128 позвонила 13-летняя школьница с просьбой подарить её учительнице проектор для занятий.Центр оказывает комплексную поддержку. При необходимости обратившимся организуют юридические и психологические консультации. Как говорят общественники, они работают "не вместо, а вместе". О дальнейших планах рассказывает помощник руководителя благотворительного фонда "Близкие люди" Елена Гаранина.Елена Гаранина, замдиректора благотворительного фонда «Юлизкие люди»: «Что будет? Наверное, волонтеры будут в каждом регионе, сформированные команды. Будут неравнодушные ресурсные некоммерческие организации в каждом регионе, на которых мы будем опираться. Надеемся, что это будет все-таки ресурсное финансирование. Те. это будет не за счет средств гранта, что, конечно, замечательно, но грантовая поддержка она необходима на стартапе. И мы очень рассчитываем на то, что социально ответственный бизнес будет принимать участие в финансировании этого проекта, в поддержке этого проекта. Для этого будем делать все».Если вам нужна поддержка, звоните на короткий номер "128" с городского и "8-800-1008-128" с мобильного телефона. Ищите группы срочной соцпомощи ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме. Можно ли помочь всем, организаторы и участники службы не задумываются. Однако такие люди определенно меняют этот мир к лучшему.Любовь Истратова, Илья Хлудов«Вести-Владимир»