Обращение уполномоченного по правам ребёнка Геннадия Прохорычева к жителям региона.

12 октября стало известно, что во Владимирской области за две недели пропал второй юный школьник. ищут с 28 сентября, а с 11 октября. В связи с этими событиями уполномоченный по правам ребёнка в регионе Геннадий Леонардович Прохорычев решил обратиться ко всем родителям в 33-м регионе.«Поводом к моему обращению стал факт пропажи уже второго ребёнка на территории нашего региона.Прошу усилить внимание за детьми и, по возможности, провожать и встречать ваших деток из школы и в школу.Осенне-весенний период и события, сопряжённые с эпидемиологической ситуацией, могут обострять ментальные отклонения психически нездоровых граждан.Причин бед много: незнание правил поведения, несоблюдение мер безопасности, неосторожность, недостаточный контроль со стороны нас, взрослых, но результат один - серьезная угроза для жизни и здоровья наших детей.Прошу всех родителей проанализировать и понять наиболее значимые для вашего ребенка угрозы и опасности.Призываю вас заботиться о безопасности своих детей, придерживаться правил безопасного поведения в быту, в общественных местах.Не оставляйте малолетних детей без присмотра ни на минуту! Воспитывайте у детей культуру безопасного поведения.Призываю вас к бдительности, к объединению в решении возникающих вопросов с целью сохранения жизни и здоровья наших любимых детей», - отметил в своём письме детский омбудсмен Геннадий Прохорычев.