За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 10 человек погибли и 42 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних, один ребенок погиб. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли две автоаварии. Полицейскими оформлено 335 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 91 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.Киржачский район:По предварительной информации, 5 октября 2020 г. около 13:40 на 6 км автодороги «Бетонка – Черново» 62-летний водитель автомобиля «Хендэ», совершил выезд на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Даф» под управлением водителя 1968 г.р. В результате ДТП водитель и пассажир 1950 г.р. автомобиля «Хенде» от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.Владимир:По предварительной информации, 6 октября 2020 г. около 11:45 у д.20 по улице 2-й Почаевский проезд в г. Владимире 68-летний водитель автомобиля «Тойота» при выполнении разворота допустил столкновение с автомобилем «Форд» под управлением водителя 1988 г.р., который двигался по левой полосе в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» направлен на амбулаторное лечение.Камешковский район:По предварительной информации, 7 октября 2020 г. около 04:30 на 1 км автодороги «Северный обход г. Камешково» 22-летний водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги, где произошло опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» госпитализирован.Муромский район:По предварительной информации, 8 октября 2020 г. около 21:30 у д.34 по ул. Коммунистическая в г. Муроме 24-летний водитель автомобиля «Шкода» при выполнении маневра обгона движущегося впереди автомобиля «Додж» под управлением водителя 1962 г.р., находясь на полосе, предназначенной для встречного движения, увидел, что автомобиль «Додж» приступил к повороту налево и, чтобы избежать столкновения,выехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на опору ЛЭП,\ с дальнейшим наездом на припаркованный на обочине автомобиль «Ваз». В результате ДТП 21-летний пассажир автомобиля «Шкода» направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский район:По предварительной информации, 9 октября 2020 г. около 17:25 у д.9 по ул.Фабричная в д. Буторлино 49-летний водитель мотоцикла «Восход» совершил падение на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Судогодский район:По предварительной информации, 10 октября 2020 г. около 09:30 на 27 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» 28-летний водитель автомобиля «Киа» при выполнении маневра (обгон) выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Тойота» под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» госпитализирована, 28-летний пассажир автомобиля «Киа» направлен на амбулаторное лечение.Александровский район:По предварительной информации, 11 октября 2020 г. около 05:50 на 131 км автодороги А-108 водитель 1991 г.р. автомобиля «Митсубиси» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ДАФ» под управлением водителя 1968 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Митсубиси» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.