Наибольший прирост в округе муром, во Владимире ив гусь-Хрустальном и Александровском районе. Всего за сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Наибольший прирост в округе муром, во Владимире ив гусь-Хрустальном и Александровском районе. Всего за сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.13 случаев в округе Муром,12 - во Владимире,11 - в Гусь-Хрустальном районе,7 - в Александровскомрайоне7 - в Собинскомрайоне4 - в Петушинскомрайоне4 - в Суздальскомрайоне2 - в Ковровскомрайоне1 - в Судогодскомрайоне1 - в Юрьеву-Польском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7959 случаев заболевания.1409 случаев - во Владимире,1154 - в Гусь-Хрустальномрайоне803 - в о. Муром,739 - в Петушинскомрайоне659 - в Ковровскомрайоне625 - в Александровскомрайоне425 - в Вязниковскомрайоне346 - в Юрьев-Польскомрайоне356 - в Собинскомрайоне231 - в Кольчугинскомрайоне212 - в Меленковскомрайоне179 - в Судогодскомрайоне155 - в Киржачскомрайоне193 - в Суздальскомрайоне163 - в Селивановскомрайоне136 - в Гороховецкомрайоне100 - в Камешковскомрайоне74 - в г. Радужномрайоне.Напомним. что6092 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 10 октября – 3 человека.По состоянию на 10 октября в медицинских организациях региона действует 858 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 75 процентов из них заняты (645), свободны – 213.За период наблюдения в области отмечено 237 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 10 октября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 414, больных с признаками внебольничной пневмонии – 74. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 59 пациентов с ОРВИ и 179 – с пневмонией.