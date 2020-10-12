Наибольший прирост в округе муром, во Владимире ив гусь-Хрустальном и Александровском районе. Всего за сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Наибольший прирост в округе муром, во Владимире ив гусь-Хрустальном и Александровском районе. Всего за сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
13 случаев в округе Муром,
12 - во Владимире,
11 - в Гусь-Хрустальном районе,
7 - в Александровском
районе
,
7 - в Собинском
районе
,
4 - в Петушинском
районе
,
4 - в Суздальском
районе
,
2 - в Ковровском
районе
,
1 - в Судогодском
районе
,
1 - в Юрьеву-Польском.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7959 случаев заболевания.
1409 случаев - во Владимире,
1154 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
803 - в о. Муром,
739 - в Петушинском
районе
,
659 - в Ковровском
районе
,
625 - в Александровском
районе
,
425 - в Вязниковском
районе
,
346 - в Юрьев-Польском
районе
,
356 - в Собинском
районе
,
231 - в Кольчугинском
районе
,
212 - в Меленковском
районе
,
179 - в Судогодском
районе
,
155 - в Киржачском
районе
,
193 - в Суздальском
районе
,
163 - в Селивановском
районе
,
136 - в Гороховецком
районе
,
100 - в Камешковском
районе
,
74 - в г. Радужном
районе.
Напомним. что
6092 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 10 октября – 3 человека.
По состоянию на 10 октября в медицинских организациях региона действует 858 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 75 процентов из них заняты (645), свободны – 213.
За период наблюдения в области отмечено 237 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.
Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 10 октября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 414, больных с признаками внебольничной пневмонии – 74. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 59 пациентов с ОРВИ и 179 – с пневмонией.