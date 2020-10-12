До 15 лет лишения свободы и штраф в 77 миллионов рублей. Именно такое максимально наказание грозит заместителю главного врача владимирского «Красного Креста» Александру Певунову. В

До 15 лет лишения свободы и штраф в 77 миллионов рублей. Именно такое максимально наказание грозит заместителю главного врача владимирского «Красного Креста» Александру Певунову. В Октябрьском райсуде началось рассмотрение дела о получении взятки в особо крупном размере. По версии обвинения, в июле 2019-го подсудимый получил денежные средства от представителя коммерческой фирмы за содействие в победе