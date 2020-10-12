В подготовке архитектурно-планировочная концепция благоустройства городского парка в районе Дворца детского и юношеского творчества участвуют жители Владимира. Они уже представили свои ..
В подготовке архитектурно-планировочная концепция благоустройства городского парка в районе Дворца детского и юношеского творчества участвуют жители Владимира. Они уже представили свои пожелания на интерактивной карте. Теперь владимирцев приглашают на общественное обсуждение плана парка.
Оно пройдет 14 октября в 18.00 в здании Дворца детского и юношеского творчества. Всем, кто хочет поучаствовать в обсуждении, нужно обязательно подать заявку не позднее 14 октября , 9.00. Ее нужно отправить на электронную почту [email protected]
или по телефону Общественной палаты города Владимира: 33-05-18.
Общественная палата приглашает жителей Владимира, а также заинтересованных представителей органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского общества, общественных объединений и экспертных кругов, средств массовой информации.