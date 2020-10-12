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<a href="https://33live.ru/novosti/12-10-2020-zhitelej-vladimira-priglashayut-na-obsuzhdenie-koncepcii-parka-u-dtyu.html" target="_blank">Жителей Владимира приглашают на обсуждение концепции парка у ДТЮ</a> - В подготовке архитектурно-планировочная концепция благоустройства городского парка в районе Дворца детского и юношеского творчества участвуют жители Владимира. Они уже представили свои ..