За десятки лет существования медицинская служба УМВД Владимирской области прошла путь от небольшой медчасти до развитого ведомственного ЛПУ.

В УМВД России по Владимирской области медицинская служба образована в 1944 году. За десятилетия усилиями нескольких поколений руководителей и сотрудников служба из небольшой медчасти превратилась в развитое ведомственное лечебно-профилактическое учреждение.Долгие годы ведомственная медицинская служба, выполняя свою гуманную миссию, стоит на охране здоровья сотрудников органов внутренних дел, укрепляя здоровье личного состава УМВД России по Владимирской области, продлевая активное долголетие пенсионеров МВД и заботясь об их семьях.Историческая справкаМедсанчасть КГБ-УМВД была организована в 1944 г., возглавил её Василий Васильевич Астахов. Первыми врачами и медицинскими сёстрами были: Шилова В.С., Шилова М.С., Павлова Е.И., Скрылова С.В., Ладыгин Н.Н., Майорова Г.Г., Гущина Л.В. Большая часть медицинского персонала того времени - участники Великой Отечественной войны.В 60-е годы было построено новое 3-этажное здание на ул. Сакко и Ванцетти в городе Владимире. Здесь располагались поликлинические службы и стационар на 25 коек для лечения сотрудников КГБ и УВД. Первым начальником терапевтического отделения была Клюева Л.И. Среди медицинского персонала - заслуженные ветераны Великой Отечественной войны: Богородская Н.Д., Клюева Л.И., Малышко С.П., Шлёпова В.Ф., Сушкова А.В., Майорова Г.Г., Тумакова Н.Я. и Наумова Н.И.В конце 70-х годов на должность начальника БПО была назначена Рябчикова В.А. (1979-1988).В здании БПО, кроме поликлинической службы и стационара, также располагались медицинский отдел УВД, санитарно-бактериологическая лаборатория, СЭС.В 1978 г. впервые была организована самостоятельная окружная военно-врачебная комиссия (ОВВК), первым начальником её стал Зайцев А.М., прослуживший на этой должности около 20 лет.В 2006 г. прошла реорганизация медицинской службы – два юридически самостоятельных подразделения (Медицинский отдел УВД и Больница с (поликлиникой) УВД) объединились в единую организацию – Федеральное казённое учреждение здравоохранения «МСЧ МВД России по Владимирской области».В настоящее время ФКУЗ «МСЧ МВД по Владимирской области» включает в себя: поликлинику, военно-врачебную комиссию, госпиталь, Центр психологической диагностики, Центр Реабилитации, Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.Руководит учреждением полковник внутренней службы Олег Замуленко,в 2021 году получивший почетное звание «Заслуженный врач РФ».За последние годы медико-санитарная часть кардинальным образом изменилась, пришли новые перспективные кадры, отремонтированы помещения, обновлено оборудование. На базе Реабилитационного Центра МСЧ, находящегося в экологически чистом районе города, открыт дневной стационар, в котором трудится опытнейший медицинский персонал, есть всё необходимое для восстановления здоровья.Нынешнее поколение врачей в погонах достойно продолжает славные традиции своих предшественников.Заместитель начальника Медицинского отдела подполковник внутренней службы Никольский Петр Васильевич будучи начальником медслужбы группировки МВД на Северном Кавказе, был ранен. За проявленное мужество и героизм при исполнении служебных обязанностей был награжден медалью «За отвагу» и орденом «Мужества». Навсегда в сердцах коллектива останется память о Кузнецове Василии Кимовиче,погибшем при исполнении служебного долга и посмертно награжденном орденом «Мужества».Последние два года сотрудники МСЧ МВД по Владимирской области вместе со своими коллегами со всей страны работают в непростых условиях, справляясь с новыми вызовами, обусловленными эпидемиологической обстановкой. Выработаны дополнительные профилактические меры, реализуется комплекс мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в подразделениях.Ведомственная медицинская служба, как и сто лет назад, выполняет свою гуманную миссию, заботясь о здоровье сотрудников органов внутренних дел и членов их семей, продлевая активное долголетие пенсионеров МВД.