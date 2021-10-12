В регионе установлен новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом. 265 случаев за прошедшие...

В регионе установлен новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом. 265 случаев за прошедшие сутки, выздоровевших в два раза меньше - 119 человек и 9 летальных случаев.Как сообщают в областном департаменте здравоохранения, 92 процента коек в инфекционных госпиталях занято. Есть трудности и с диагностикой. Фельдшеры владимирской станции скорой выложили сегодня в соцсетях фотографии очереди на компьютерную томографию легких у здания пятой городской больницы - в ней около десяти медицинских экипажей с тяжелыми пациентами.