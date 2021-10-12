На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 октября лабораторно подтверждено 265...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 октября лабораторно подтверждено 265 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.65 - во Владимире31 - в Гусь-Хрустальном районе31 - в Муромском районе27 - в Ковровском районе14 - в Юрьев-Польском районе13 - в Собинском районе12 - в Петушинском районе11 - в Кольчугинском районе10 - в Александровском районе10 - в Киржачском районе10 - в Гороховецком районе9 - в Вязниковском районе8 - в Суздальском районе5 - в Меленковском районе4 - в Камешковском районе4 - в Селивановском районе1 — в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 57 087 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).