На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 октября лабораторно подтверждено 265...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 октября лабораторно подтверждено 265 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
65 - во Владимире
31 - в Гусь-Хрустальном районе
31 - в Муромском районе
27 - в Ковровском районе
14 - в Юрьев-Польском районе
13 - в Собинском районе
12 - в Петушинском районе
11 - в Кольчугинском районе
10 - в Александровском районе
10 - в Киржачском районе
10 - в Гороховецком районе
9 - в Вязниковском районе
8 - в Суздальском районе
5 - в Меленковском районе
4 - в Камешковском районе
4 - в Селивановском районе
1 — в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 57 087 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).