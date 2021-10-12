Все эти годы экс-солистки известной группы занимались своей карьерой, а теперь объявили о воссоединении

Все эти годы экс-солистки известной группы занимались своей карьерой, а теперь объявили о воссоединенииВ начале нулевых группу "Тату", как и ее солисток Юлию Волкову и Елену Катину, знала не только вся Россия, но и многие другие страны. Популярный дуэт просуществовал больше 10 лет и распался в 2011 году из-за конфликтов в коллективе. Многие поклонники до сих пор задаются вопросом, как все это время жили участницы группы и что с ними стало спустя столько лет.36-летняя Юлия Волкова начала строить сольную карьеру сразу после развала легендарного дуэта. Певица стала выпускать собственные треки, записала несколько дуэтов с Биланом и даже выступила вместе с ним на "Евровидении".После хорошего начала сольной карьеры Юлии пришлось взять паузу — у нее нашли рак щитовидной железы. После операции по удалению опухоли, которая прошла не совсем гладко, Волкова долго восстанавливала голос.В 2010 году артистка развелась со своим супругомПарвизом Ясиновым, от которого, за три года до этого, родила сына. В 2018 из социальных сетей Волковой поклонники узнали, что певица вышла замуж во второй раз, однако о личности ее нового мужа мало что известно.Вторая экс-солистка "Тату", 37-летняя Елена Катина, после распада группы также занялась сольной карьерой и вскоре переехала в Америку. За годы в самостоятельном плавании Катина успела выпустить большое количество треков, выступить на благотворительном концерте в поддержку детей, которые пострадали от цунами в Японии в марте 2011 года, и поучаствовать в шоу "Маска".В 2013 году Елена вышла замуж за рок-певца из Словении Сашо Кузмановича, через два года у супругов родился сын, а еще через четыре года они развелись.Сейчас поклонники "Тату" обсуждают возрождение группы в следующем году, о котором Катина недавно сообщила в своем инстаграм-аккаунте. Однако все оказалось не так радужно. Сергей Галоян, автор песен "Тату", заявил, что . А музыкальный критик Сергей Соседов считает, что .