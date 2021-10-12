Дополнительные 5 млрд рублей планируется направить на поддержку социальной сферы Владимирской...

Дополнительные 5 млрд рублей планируется направить на поддержку социальной сферы Владимирской области и укрепление местных бюджетов11 октября в Белом доме прошло оперативное совещание по поправкам в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Законопроект уже получил положительное заключение Минфина России и Счётной палаты региона.Увеличение доходов областного бюджета в 2021 году на 5 млрд 48 млн рублей произошло в том числе за счёт роста поступлений по налогу на прибыль и безвозмездных поступлений. Примечательно, что свыше 68 процентов дополнительных средств предлагается направить на социальную сферу.Внесение изменений в бюджет нацелено на финансовое обеспечение «майских» указов Президента России 2012 года по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, проведения мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, приведения в нормативное состояние объектов образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, а также мероприятий по развитию инфраструктуры в сфере ЖКХ, поддержке сельского хозяйства.Почти треть от общего объёма дополнительных средств бюджета может быть направлена на поддержку муниципальных образований. В результате поправок в 2021 году муниципалы могут получить почти 31 млрд рублей, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году.На решение вопросов в сфере здравоохранения предлагается дополнительно направить 1 млрд 565 млн рублей, бо́льшая часть этих средств может пойти на борьбу с Covid-19. На более чем 624 млн рублей предлагается увеличить финансирование образования. В ремонте нуждаются три крупные школы – в Коврове, Муроме и Киржаче. Поправками предусматриваются средства на создание трёх модельных муниципальных библиотек в Камешковском, Ковровском и Собинском районах.Дополнительно почти 920 млн рублей планируется направить на поддержку экономики и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 351 млн рублей − на финансовую помощь сельхозтоваропроизводителям, 41 млн рублей − на проведение лесоохранных мероприятий, 223 млн рублей – на дорожное хозяйство.