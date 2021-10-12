Представители партии Единая Россия поздравили активистов Союза пенсионеров области с Днём...

Представители партии "Единая Россия" поздравили активистов "Союза пенсионеров области" с Днём пожилого человека.Общественников и партийцев связывают длительные партнёрские отношения - совместными усилиями реализуется региональный проект "Активное долголетие", в котором участвуют почти тридцать тысяч жителей области. А в этом году члены "Союза пенсионеров" заняли второе место на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью и победили в общероссийском шахматном турнире, доказав, что владимирские пенсионеры могут любому дать фору.Сергей Полуэктов, председатель владимирского регионального отделения "Союза пенсионеров России":- Основа и задача главная пожилых людей - чтобы сохранить традиции, знания, опыт. И вот этим наша организация занимается. Очень приятно, что молодёжь к нам сегодня пришла. И они это понимают, и у нас появляется стимул именно это делать. Это компьютерное обучение, это активное долголетие, это спортивные мероприятия, это издание книг, это театр. У нас большой спектр конкретных проектов и мы их реализуем.Николай Толбухин, председатель совета народных депутатов г. Владимира («Единая Россия»):- Нам очень повезло, что у нас такое сильное региональное отделение Союза пенсионеров России во главе с Сергеем Сергеевичем Полуэктовым. Они большие молодцы, они очень активны, очень много делают для жителей области и города Владимира.