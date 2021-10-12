Днем 12 октября врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и мэр Владимира Андрей Шохин прогулялись по столице губернии. Они посетили ряд ключевых объектов инфраструктуры.Речь ..

Днем 12 октября врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и мэр Владимира Андрей Шохин прогулялись по столице губернии. Они посетили ряд ключевых объектов инфраструктуры."Речь зашла об историческом центре, о развитии пешеходной территории на улицах Георгиевской и Девической", - пояснили в пресс-службе горадминистрации.Чиновники обсудили проект сужения дороги на Большой Московской для снижения трафика вокруг Золотых ворот. Это необходимо для сокращения динамического воздействия на памятник.В Патриаршем саду руководители пообщались на тему появления федерального образовательного кластера на его базе.Также оба политика затронули проблему реконструкции стадиона Лыбедь. Речь идет о привлечении крупных сумм из разных источников. В мэрии добавили, что каких-то конкретных решений принято не было.