В частности, власти рассчитывают системно повлиять на улучшение обстановки, направив в правительство страны заявку на инфраструктурный бюджетный кредит.

Во время врио губернатора Александр Авдеев посетил «Владимирпассажиртранс». По результатам визита глава региона пообещал использовать все доступные Белому дому ресурсы, чтобы решить проблему с общественным транспортном в областной столице.«За 6 дней существования моих аккаунтов жители не раз сообщали мне в личку о проблемах с пассажирскими перевозками во Владимире. Андрей Шохин и гендиректор предприятия Михаил Кулибаба рассказали, что причинами долгого ожидания автобусов являются устаревший автопарк, нехватка транспорта и дефицит кадров - водители неохотно идут работать на старых машинах, а зарплата не соответствует нагрузкам. Очевидно, что эпидемия ковида усугубила ситуацию. Мы используем все доступные областной администрации ресурсы для помощи горожанам и муниципалитету в решении проблемы», - сообщил Александр Авдеев на своей странице Вконтакте.В частности, власти рассчитывают системно повлиять на улучшение обстановки, направив в правительство страны заявку на инфраструктурный бюджетный кредит.