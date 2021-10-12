Не все актеры обрели свое счастье и смогли построить карьеру

Не все актеры обрели свое счастье и смогли построить карьеруФильм "Все будет хорошо!" Дмитрия Астрахана вышел на экраны в 1995 году. Теплая, но простая история полюбилась россиянам настолько, что до сих пор остается популярной. Однако о многих актерах картины, спустя 25 лет после ее выхода, почти ничего не слышно. Как живут сейчас звезды легендарного фильма?Анатолий ЖуравлевАнатолий Журавлев, который исполнил роль Коли Орлова, хоть и сыграл не самого любимого зрителями персонажа, сделал этот очень профессионально. Поэтому после выхода картины Анатолий Анатольевич получил приглашение в популярный сериал "День рождения буржуя", а после снялся в фильме "Брат".В личной жизни Анатолия Анатолиевича было не все просто. Первую супругу Наталью Дубонос артист встретил в годы студенчества. Пара поженилась, когда у артиста уже был внебрачный ребенок, но так и не смогла завести своих. А через 20 лет брака Дубонос узнала о тайной дочери Журавлева от актрисы Татьяны Шитовой, и супруги разошлись. В 2013 актер женился во второй раз — сейчас 558-летний Анатолий Анатолиевич и его жена Полина вместе растят сына.Ирина МазуркевичИрина Мазуркевич уже была известной актрисой на момент съемок в фильме "Все будет хорошо!". Звезда снималась в кино, играла в театре и даже устраивала свою личную жизнь с женатымактером Анатолием Равиковичем на глазах у всей страны.Коллеги познакомились на сцене, Равикович влюбился и оставил первую супругу, а Мазуркевич заработала репутацию разлучницы. Пара прожила вместе много счастливых лет, а в 2012 году актриса потеряла супруга. Через два года после смерти мужа, спустя девять лет затишья в карьере, она вернулась в кино.Даже в свои 63 года Мазуркевич не перестает удивлять поклонников — на экранах она появляется редко, зато в позапрошлом году во второй раз вышла замуж.Марк Горонок47-летний Марк Горонок прожил несладкую жизнь: в какой-то момент он стал весьма востребованным актером, настрадался от проблем со здоровьем, попал в колонию, а в 90-х променял популярность на бутылку и ушел в многолетний запой, так и не найдя свое счастье в личной жизни.Горонок заработал дурную славу скандалиста, однако осознал свои ошибки и не теряет надежды однажды наверстать упущенное в актерской карьере.Александр Збруев83-летний актер Александр Збруев был востребованным актером и до выхода фильма "Все будет хорошо!". Именно поэтому его персонаж, Константин Смирнов, получился ярким и так полюбился зрителям.До начала нулевых Збруев много играл в кино, но после пропал с радаров. За последние 10 лет артист появлялся на экранах трижды, а сейчас страдает от проблем со здоровьем — сил хватает только на работу в "Ленкоме".