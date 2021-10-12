Больше всего желающих проверить работу сердца в центрах госуслуг оказалось в районах Южное Бутово, Отрадное и Фили-Давыдково.

Больше всего желающих проверить работу сердца в центрах госуслуг оказалось в районах Южное Бутово, Отрадное и Фили-Давыдково.Сделать электрокардиограмму (ЭКГ) можно в 25 московских офисах "Мои документы" с помощью специального кардиокресла. Обследование занимает всего одну минуту. Результаты фиксируются в электронной медицинской карте. Такой возможностью уже воспользовались 22 тысячи жителей столицы, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, в случае, если с помощью кардиокресла выявляются какие-либо отклонения в работе сердца, приходит SMS с рекомендацией обратиться к врачу. Ракова отметила, что раннее выявление патологий очень важно для эффективного лечения.Обследование с помощью кардиокресел стало популярным среди горожан в возрасте от 30 до 40. Более 1,8 тысячи ЭКГ в центрах госуслуг сделали люди старше 70 лет. Много желающих оказалось в Южном Бутове, Отрадном и Филях-Давыдкове.Для того, чтобы сделать ЭКГ в офисах "Мои документы", необходимо ввести номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) на экране кардиокресла. После этого нужно следовать инструкции. С результатами, отправленными в электронную медицинскую карту после обследования, могут ознакомиться врачи.Реализацией пилотного проекта по кардиомониторингу занимается Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, а также российская компания по производству высокотехнологичных приборов измерения показателей работы сердца CardioQVARK.