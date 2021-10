Известное британское издание опубликовало опровержение с заявлением Российского фонда прямых инвестиций.

Известное британское издание опубликовало опровержение с заявлением Российского фонда прямых инвестиций.На днях The Sun опубликовало статью, в которой говорится о том, что якобы русские хакеры украли наработки Великобритании по вакцине против коронавируса AstraZeneca, на основе которых российские ученые создали "Спутник V". Издание сослалось на данные британских спецслужб, которые, разумеется, не были представлены.Эту информацию распространили другие англоязычные СМИ, в частности, Daily Express. Позже британский таблоид опубликовал опровержение, заявив, что ранее опубликованные данные о "Спутнике V" – ложь. Авторы издания принесли извинения, а также оставили цитату производителя российской вакцины.В The Sun, в свою очередь, лишь выпустили исправленную статью о "Спутнике V", но тоже опубликовали заявление РФПИ.В Российском фонде прямых инвестиций доказали ложность опубликованной британскими таблоидами информации, пояснив, что "Спутник V" и вакцина AstraZeneca созданы на разных платформах. Для производства последней использовался генетически модифицированный аденовирус шимпанзе ChAdOx1. Российская вакцина же создана на основе вектора аденовируса человека.Кстати, в Кремле уже прокомментировали распространение ложной информации о "Спутнике V". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал британское издание The Sun "глубоко ненаучной газетой".