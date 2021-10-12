Экспресс-тестирование позволят оперативно выявить источники коронавируса.

Экспресс-тестирование позволят оперативно выявить источники коронавируса.Жители Москвы могут сдать бесплатный экспресс-тест на антиген к коронавирусу в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах. Результаты известны примерно через 15 минут, что очень удобно.При выборе мест для экспресс-тестирования учитывались несколько параметров: высокая проходимость, удобство для жителей и рассредоточенность по городу. В настоящий момент охватывается большинство округов столицы.Благодаря экспресс-тестированию можно прервать цепочку распространения коронавируса на раннем этапе. Такая диагностика очень важна, поскольку состояние человека из-за инфекции может ухудшиться быстро, и он нуждается в своевременном лечении.Экспресс-тестирование могут пройти все желающие, даже дети. Необходимо взять лишь паспорт или свидетельство о рождении.Если при тестировании получен положительный результат, специалисты попросят зайти пациента в кабинет, в котором медработник проведет ПЦР-тест. До получения результатов ПЦР-теста гражданам с подозрением на ковид рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.Напомним, за все время в Москве было выявлено свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида почти 30 тысяч человек. За последние сутки в столице инфекцию обнаружили у 4 699 граждан. Умерли 70 пациентов.Ранее "Дни.ру" писали о том, что . Он начал действовать с 1 октября 2021 года.