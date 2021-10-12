Ранее сообщалось, что Владимир Сипягин войдёт в состав комитета по промышленности и торговле, но эта информация не соответствует действительности.
Состоялось первое пленарное заседание Государственной думы восьмого созыва. Парламентарии утвердили новый состав комитетов.
Бывший губернатор Владимирской области Владимир Сипягин стал первым заместителем председателя комитета по науке и высшему образованию. Единоросс Алексей Говырин будет трудиться на благо избирателей в составе комитета по малому и среднему предпринимательству.
Владимирский одномандатник Игорь Игошин назначен первым заместителем председателя комитета по защите конкуренции, а его коллега Аникеев вошел в состав комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.
Всего в новом созыве Госдумы образовано 32 комитета.
Ранее сообщалось, что Владимир Сипягин войдёт в состав комитета по промышленности и торговле, но эта информация не соответствует действительности.