Ранее сообщалось, что Владимир Сипягин войдёт в состав комитета по промышленности и торговле, но эта информация не соответствует действительности.

Состоялось первое пленарное заседание Государственной думы восьмого созыва. Парламентарии утвердили новый состав комитетов.Бывший губернатор Владимирской области Владимир Сипягин стал первым заместителем председателя комитета по науке и высшему образованию. Единоросс Алексей Говырин будет трудиться на благо избирателей в составе комитета по малому и среднему предпринимательству.Владимирский одномандатник Игорь Игошин назначен первым заместителем председателя комитета по защите конкуренции, а его коллега Аникеев вошел в состав комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.Всего в новом созыве Госдумы образовано 32 комитета.Ранее сообщалось, что Владимир Сипягин войдёт в состав комитета по промышленности и торговле, но эта информация не соответствует действительности.