Областной бюджет увеличился на 5 с небольшим миллиардов рублей. Сумма сложилась из налога на прибыль и выделения федеральных средств. На внеочередном заседании облпарламента депутаты

Областной бюджет увеличился на 5 с небольшим миллиардов рублей. Сумма сложилась из налога на прибыль и выделения федеральных средств. На внеочередном заседании облпарламента депутаты распределили, на что пойдут деньги. Из-за коронавирусных ограничений работали народные избранники в режиме видеоконференции. В первую очередь добавили областной медицине. Вячеслав Кузин, первый заместитель губернатора области Дополнительно выделяется 1 миллиард 565