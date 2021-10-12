Россияне выбирают самый необычный «народный» арт-объект страны Сервис поездок и путешествий...

Россияне выбирают самый необычный «народный» арт-объект страныСервис поездок и путешествий Туту.ру запускает проект Туту-Арт — всероссийский конкурс по определению самых необычных народных арт-объектов страны. В нём участвуют 85 конкурсантов, по одному от каждого региона России. В лонг-лист попали, например, дом из бутылок в Курской области, истребитель Люка Скайуокера в Якутии, «египетские» пирамиды из соломы в Ставропольском крае, машины на деревьях в Республике Алтай.Первый этап конкурса стартует 12 октября, к концу года станет известна десятка финалистов, а победитель определится 24 января 2022 года. Затем в населённом пункте, где расположен объект-победитель, состоится церемония награждения. Голосовать и следить за ходом конкурса можно на сайте проекта Туту-Арт."В этот раз мы решили рассмотреть поближе частное творчество креативных россиян — самобытных архитекторов, скульпторов, механиков и просто талантливых энтузиастов. Мы хотим привлечь внимание к арт-объектам и достопримечательностям, которые не встретишь в путеводителях. А ещё рассказать о людях, которые стояли за их созданием, и показать, сколько разных умельцев живёт в нашей стране", - рассказывает Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру.В первом раунде принимают участие необычные арт-объекты из Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской и Владимирской областей. Голосование за участников этого этапа продлится с 12 по 18 октября. Один из восьми объектов, который наберёт больше всего голосов, отправится в финал.1 Рок-забор (село Навля, Брянская область)2 Дом из бутылок (село Фентисово, Курская область)3 Музей истории пиратства (село Купино, Белгородская область)4 Дом с сюрпризами (город Дмитровск, Орловская область)5 Дом на колёсах (деревня Новая Деревня, Липецкая область)6 Музей в подъезде (город Тамбов, Тамбовская область)7 Усадьба Трубиных (деревня Деулино, Рязанская область)8 Детсадовский автопарк (город Ковров, Владимирская область)Нашу губернию представляет ковровский «Детсадовский автопарк», представляющий из себя миниатюрный грузовик. В машине помещается вся группа детского сада.