Ковровское ноу-хау стало участником конкурса арт-объектов.

Стартовал всероссийский конкурс на самый необычный народный арт-объект России. На него заявились 85 участников. Первый этап стартует 12 октября.В событии принимают участие необычные достопримечательности из Владимирской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской и Рязанской областей. Нашу губернию представляет ковровский «Детсадовский автопарк», представляющий из себя миниатюрный грузовик. В машине помещается вся группа детского сада.Голосование продлится с 12 по 18 октября. Один из восьми соискателей главного приза отправится в финал. Проголосовать можно перейдя поДесятку финалистов определят к концу года. Победителя выявят 24 января.