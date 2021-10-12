Владимир Сипягин вошел в состав комитета Госдумы по торговли и промышленности. На первом заседании депутаты ГД нового созыва утвердили составы комитетов и постоянно действующих комиссий.

Владимир Сипягин вошел в состав комитета Госдумы по торговли и промышленности. На первом заседании депутаты ГД нового созыва утвердили составы комитетов и постоянно действующих комиссий. Всего в нижней палате парламента сформировано 32 комитета. РБК приводит полный список членов комитетов. Вместе с Сипягиным развивать промышленность и торговлю будут еще 19 депутатов. Владимир Сипягин перед первым заседанием