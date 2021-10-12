Владимир Сипягин станет первым заместителем председателя комитета по науке и высшему образованию. На первом заседании депутаты ГД нового созыва утвердили составы комитетов и постоянно

Владимир Сипягин станет первым заместителем председателя комитета по науке и высшему образованию. На первом заседании депутаты ГД нового созыва утвердили составы комитетов и постоянно действующих комиссий. Всего в нижней палате парламента сформировано 32 комитета. РБК приводит полный список членов комитетов. Владимир Сипягин перед первым заседанием показал в своих соцсетях фото его нового рабочего места. Сегодня