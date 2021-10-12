На Охотном Ряду во вторник, 12 октября, прошло первое пленарное заседание Государственной Думы восьмого созыва. Парламентарии избрали спикером Вячеслава Володина – этот пост он занимает с прошлого созыва. Опрошенные Дни.ру эксперты считают, что обновленная Дума продолжит работать над повышением качества законов, будет усиливать взаимодействие с исполнительной властью, регионами и гражданским обществом и развиваться как дискуссионная площадка.

На Охотном Ряду во вторник, 12 октября, прошло первое пленарное заседание Государственной Думы восьмого созыва. Парламентарии избрали спикером Вячеслава Володина – этот пост он занимает с прошлого созыва. Опрошенные "Дни.ру" эксперты считают, что обновленная Дума продолжит работать над повышением качества законов, будет усиливать взаимодействие с исполнительной властью, регионами и гражданским обществом и развиваться как дискуссионная площадка.Повышение качества законовВячеслав Володин в своем выступлении перед депутатами обозначил приоритеты в работе восьмой Думы. По его словам, основой должна быть повестка развития страны, достижение национальных целей и реализация послания президента Федеральному Собранию. Общая цель депутатов – повышение благосостояния граждан, безопасность страны и защита ее суверенитета, развитие экономики, сказал председатель ГД.Состав депутатского корпуса сильно обновился, но под руководством Вячеслава Володина парламентарии будут придерживаться заданных в седьмом созыве стандартов и развивать их, считает директор консалтингового агентства "NPR Group" Дмитрий Фетисов. "Спикер в своем выступлении говорил об ответственности депутатов, увеличении комитетов ГД, чтобы эффективнее работать с правительством. Это позволит повысить качество принимаемых законов", – полагает эксперт.По его словам, Володин дал понять, что принимаемые инициативы будут ориентированы на регионы. В связи с этим от депутатов требуется тесное взаимодействие с властями субъектов Федерации, от которых они избирались, активная работа на местах, пояснил Фетисов.Настрой на диалогДума восьмого созыва продолжит развивать диалог с гражданским и деловым сообществом, экспертами и профессиональными союзами, отметил Володин. Спикер уверен, что это обеспечит вовлеченность граждан в процесс рассмотрения инициатив.Фетисов считает, что практика расширенных парламентских слушаний может быть продолжена. Седьмой созыв проводил такие мероприятия по самым актуальным вопросам: решение проблем обманутых дольщиков, программа реновации и другие. На них приглашались неравнодушные граждане, эксперты, представители исполнительной власти. Вместе с парламентариями они обсуждали пути решения проблем.По словам Фетисова, расширенные слушания стали "парламентской находкой" и показали свою эффективность. Отказаться от них политолог не видит причин."Володин неоднократно говорил о необходимости привлечения экспертного и гражданского сообществ, и сегодня спикер повторил свою позицию. Учитывая те принципы, которые он озвучил сегодня, практика парламентских слушаний наверняка останется и, скорее всего, их уровень возрастет", – полагает аналитик.Политолог уверен, что оппозиция в новом созыве будет участвовать в обсуждении законов на равных с партией власти – ни одна из политсил ущемляться не будет. Восьмая Дума будет дискуссионной, подчеркнул эксперт."Единая Россия", имея конституционное большинство, могла бы спокойно принимать законы, но спикер показывает, что возможность высказываться и равные права должны получить все партии", – сказал Фетисов.Законы прямого действияВолодин призвал работать над увеличением количества законов прямого действия. В 2017 году доля таких инициатив составляла 53,9%, к середине 2021 года она выросла до 67,5%, уточнил спикер.Законы прямого действия и необходимость их принятия – важная составляющая, которая начала реализовываться в Госдуме седьмого созыва, отметил директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения МГЮА им. О.Е.Кутафина Олег Гринь. Закон прямого действия – это способ формулирования текста законодательного материала, который не предполагает развития в подзаконном регулировании: все необходимое для работы новой нормы содержится в самом законе, пояснил эксперт."Почему важен этот тренд? Бывает, что законодатель избирает другую модель, предполагающую наличие подзаконного регулирования – происходит разрыв во времени. Закон принят и вступил в силу, но чтобы он заработал, нужно принять какое-то количество документов на уровне федеральных органов исполнительной власти и на уровне субъектов. К сожалению, в рамках работы по мониторингу правоприменения мы часто фиксируем ситуацию, при которой норма принята и закон вступил в силу, но по причине того, что до сих пор не принят подзаконный акт, она не заработала", – рассказал юрист.Эксперт поддержал озвученную Володиным цель увеличить количество законов прямого действия. "Принятие таких норм позволяет гарантировать, что не произойдет искажения воли законодателя. Кроме того, это помогает ускорить вступление нового закона в силу, ведь для принятия подзаконных актов нужно дополнительное время", – объяснил Гринь.Уход от популизмаВолодин в своем выступлении вновь указал на разрушительность популизма и призвал депутатов привносить в работу содержательность и нацеленность на конечный результат. "Это сделает нашу работу не только содержательной, но и вместе с другими ветвями власти, вместе с главой государства сделает, в принципе, работу более эффективной, на конечный результат настроенной, исходя из того, что мы будем жить решением проблем наших граждан, а не заниматься демагогией", – сказал спикер.Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал популизм одной из основных проблем. "Депутаты сосредоточатся на серьезном законодательном процессе, а не на том, чтобы много говорить. Володин это подчеркнул в своем выступлении", – поделился эксперт.Несмотря на сложную конструкцию восьмой Думы, при которой все пять партий будут иметь равные возможности для участия в законодательном процессе, обновленный депутатский корпус сможет выстроить эффективную работу, считает политолог. "Седьмой созыв создал определенную политическую конструкцию, опираясь на который восьмой созыв сможет эффективно и слаженно работать", – убежден Мухин.