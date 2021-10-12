При осмотре рюкзака и сумки у молодого человека полицейскими было обнаружено 5 пакетов с растительным и 2 пакета с порошкообразным веществом...

Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 19-летний молодой человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков.Во время несения службы сотрудниками ГИБДД в районе Северодвинской улицы был остановлен автомобиль такси «Лада».В ходе проверки документов у водителя сотрудники дорожно-патрульной службы заметили, что пассажир заметно нервничал и на вопрос о наличии при нем запрещенных веществ сообщил, что у него есть наркотики.Следственно-оперативной группой при осмотре рюкзака и сумки у молодого человека было обнаружено 5 пакетов с растительным и 2 пакета с порошкообразным веществом.Проведенным исследованием части изъятого установлено, что вещество из двух пакетов, общей массой более 300 граммов, является наркотическим средством – марихуаной. Остальной материал направлен на экспертизу.Следствием ОМВД России по району Северное Медведково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81