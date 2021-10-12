Употребление различных препаратов для похудения чревато серьезными негативными последствиями для здоровья. Об этом рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Зинаида Руденко. По ..

Употребление различных препаратов для похудения чревато серьезными негативными последствиями для здоровья. Об этом рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Зинаида Руденко.По словам Руденко, подобные средства могут вызывать, среди прочего, – дистрофию, инсульты и сердечные приступы. Специалист напомнила, что бороться с ожирением следует с помощью правильного питания и занятий спортом. При этом не обязательно нагружать себя тяжелыми тренировками и отказываться от любимых блюд: достаточно сбалансировать рацион и выходить на длительные прогулки, сообщают "".