Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 57 087 владимирцев.

Во Владимирской области на 12 октября выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 65 человек. Ещё 31 житель подхватил опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном и Муромском районах. Сразу 27 положительных тестов на ковид пришло пациентам в Ковровском районе, 14 - в Юрьев-Польском, 13 - в Собинском, 12 - в Петушинском, 11 - в Кольчугинском районах. По 10 инфицированных выявлено в Александровском, Киржачском и Гороховецком, 9 - в Вязниковском, 8 - в Суздальском, 5 - в Меленковском районах. По 4 заболевших прибавилось в Селивановском и Камешковском районах, а также 1 - в городе Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 57 087 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 13 467 случая во Владимире, 6611 - в Гусь-Хрустальном районе, 6259 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.