Почти треть населения России прошла полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе выступления на заседании ..

Почти треть населения России прошла полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.В ходе выступления на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусомМишустин сообщил, что прививку от сделали порядка 43 миллионов человек. Глава российского правительства призвал жителей страны не останавливаться на достигнутом: по словам премьера, в оборот уже поступило более 90 миллионов вакцин, сообщает