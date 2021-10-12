Новости спорта. Муромские конькобежцы выиграли пять медалей на Всероссийских соревнованиях. Они...

Новости спорта. Муромские конькобежцы выиграли пять медалей на Всероссийских соревнованиях.Они проходили в городе Коломне, Московской области. В "Кубке Коломенского Кремля" приняли участие 250 спортсменов из 25 регионов страны. На пьедестал победителей взошли муромские конькобежцы - Елена Еранина, она заняла одно второе и два третьих места на разных дистанциях; Руслан Рафиков - он занял второе место на дистанции в 500 метров и Милена Береговенко, завоевавшая третье место на дистанции тысяча метров.