На ремонт сгоревшего Владимирского драмтеатра выделили 756 млн рублей. Такое решение принято по результатам внеочередного заседания Законодательного собрания. Интересно, что ..

На ремонт сгоревшего Владимирского драмтеатра выделили 756 млн рублей. Такое решение принято по результатам внеочередного заседания Законодательного собрания. Интересно, что предварительная стоимость реставрации«Несколько дней назад получено официальное заключение госэкспертизы по проектно-сметной документации. Выделение средств распределено на три года. В 2021 – 108 млн, 2022 – 285 млн, и 2023 – завершение реконструкции», – пояснил руководитель финансового департамента Вячеслав Кузин.Ранее , что порядка половины суммы уйдёт на закупку нового оборудования. В театре появится возможность использования 3D-декораций, спецэффектов, техника для синхро- и сурдоперевода, а также тифлокомментирования. Количество зрительских мест останется прежним – 660.По словам директора учреждения Бориса Гунина, театр станет местом, куда можно будет прийти к 10 утра, выпить чашечку кофе, зайти в интернет-кафе, почитать книги, посетить музей.В планах актёров − открытые репетиции. При помощи летних спектаклей труппа намерена оживить пространство вокруг здания.Напомним, что возгорание площадью 500 квадратных метров произошло 29 июня прошлого года. В результате пожара серьезно повреждены сцена и зрительный зал, а также фойе театра. Во Владимире уже начался , которого обвиняют в случившемся.По версии гособвинения, огонь в помещении вспыхнул от искры во время сварочных работ. Сначала загорелись шторы, потом стены и спинки кресел.