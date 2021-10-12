В выходные во Владимире прошел традиционный субботник. По данным горадминистрации, в нём...

В выходные во Владимире прошел традиционный субботник.По данным горадминистрации, в нём участвовало 8 тысяч человек - коллективы более восьмисот предприятий. Необходимый инвентарь для уборки подготовила администрация города и муниципальные коммунальщики. Из-за коронавирусных ограничений на локальных участках уборки было не больше 15 человек. Субботник прошёл в парках и скверах - всего на 25-ти объектах. С улиц Владимира вывезли 70 тонн "сезонного" мусора.