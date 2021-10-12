Странный пожар произошел утром на улице Комиссарова во Владимире. Загорелась входная дверь в квартиру. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме тревожное ведомство получило в 7.20. На

Странный пожар произошел утром на улице Комиссарова во Владимире. Загорелась входная дверь в квартиру. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме тревожное ведомство получило в 7.20. На такие вызовы огнеборцы выезжают в большом составе – 18 человек и 6 спецмашин. Оказалось, что тлеет обшивка входной двери, была большая задымленность. Пожарным удалось ликвидировать возгорание и не допустить